Киев, , 15:10 — REGNUM Министерство инфраструктуры Украины планирует перевести на электричество весь общественный транспорт страны. Об этом заявил глава министерства Владислав Криклий.

«Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядная инфраструктура для них», — рассказал он.

По словам министра, деньги на этот проект может выделить Европейский инвестиционный банк.

«Сегодня на Украине около 25 тыс. электрокаров, 25 тыс. гибридов и почти 9 тыс. пунктов электрозарядных станций, расположенных преимущественно в городах», — добавил Криклий.

Он отметил, что правительство Украины разрабатывает строительные нормы, которые позволят строить зарядные станции для электротранспорта вдоль всех дорог общего пользования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник президента Украины Игорь Уманский заявил, что большая часть денег из фонда по борьбе с коронавирусом пошла на проекты, не связанные с медициной. В частности, речь идёт о строительстве дорог.

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