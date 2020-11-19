Москва, , 14:50 — REGNUM Принятый Генассамблеей Организации Объединённых Наций проект украинской резолюции о ситуации с правами человека в Крыму носит политически ангажированный характер. Об этом сегодня, 19 ноября, в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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«Как и в прошлые годы эта резолюция носит политически ангажированный характер и не имеет ничего общего с реальной ситуацией на полуострове», — подчеркнула дипломат.

Захарова указала на то, что Украина в очередной раз воспользовалась площадкой ООН «для тиражирования своих необоснованных политических и территориальных притязаний на Крым», так как вопрос о принадлежности полуострова уже был решён в 2014 году жителями Крыма в ходе референдума, который был проведён, как подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства, «в строгом соответствии с нормами международного права».

«Тем более неуместно поднимать вопрос о принадлежности отдельных территорий в Третьем комитете ГА ООН, где обсуждаются исключительно социальные, культурные, гуманитарные и правозащитные проблемы», — добавила Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Третий комитет Генассамблеии ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял украинскую резолюцию, осуждающую «нарушения прав человека» в Крыму. Проект документа, подготовленный в соавторстве Грузией, Германией, Францией, Великобританией, США, Латвией, Литвой и Эстонией, поддержали 63 страны. При этом 85 государств воздержались, 22 выступили против.

Авторы документа призвали Россию принять все необходимые меры. чтобы положить конец всем нарушениям и злоупотреблениям в отношении жителей Крыма. Так, речь идёт дискриминации жителей полуострова, «навязывании» российского гражданства и проведении «незаконных избирательных кампаний и голосований».

Напомним, Крым вошёл в состав Российский Федерации по итогам референдума, на котором в марте 2014 года, подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя высказались за выход из состава Украины.