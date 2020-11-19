Киев, , 14:48 — REGNUM В Ивано-Франковске в ближайшую субботу и воскресенье, 21 и 22 ноября, будет полноценно действовать карантин выходного дня.

Об этом в эфире одной из радиостанций заявил 19 ноября мэр города Руслан Марцинкив.

Мэр отметил, что правительство Украины не учитывает решения местных органов власти и трактует их «по-своему». Марцинкив дал понять, что у местных валстей нет законных оснований отменить или оспорить решение центральной власти.

При этом мэр заявил, что по прежнему убежден — карантин выходного дня ничего не дает, кроме проблем для бизнеса.

«Правительство пошло на такой шаг для того, чтобы показать, что оно что-то делает. Сегодня бизнес правильно ставит вопрос, как компенсировать все потери субботы и воскресенья», — резюмировал городской глава Ивано-Франковска.

ИА REGNUM напоминает, что на прошлых выходных, 14−15 ноября, местные власти целого ряда регионов Украины под различными предлогами отказались выполнять решение Киева о карантине выходного дня. В числе «бунтовщиков» были и власти Ивано-Франковска.

По итогам выходных полиция закрыла около 2 тысяч заведений, нарушивших карантин. Также на фоне массовых нарушений карантина выходного дня 14−15 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с мэрами городов, однако на публику были сделаны только протокольные заявления.