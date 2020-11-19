Москва, , 14:43 — REGNUM Россия находится в постоянном контакте с властями Армении и Азербайджана по постконфликтному урегулированию в Нагорном Карабахе. Об этом 19 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

«Руководство нашей страны находится в постоянном контакте с руководством Азербайджана и Армении, координируя работу по постконфликтному урегулированию», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 ноября в Нагорном Карабахе начал действовать режим полного прекращения боевых действий. Трёхстороннее соглашение подписали президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Согласно документу, Азербайджан и Армения остаются на занимаемых ими позициях. При этом вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации. Всего в Нагорный Карабах будет направлено 1960 российских военнослужащих, 90 единиц военной бронетехники, 380 автомобилей и спецтехники.

Читайте также: В Нагорном Карабахе создадут российский центр по гуманитарной помощи