Москва, , 14:36 — REGNUM Ограничительные меры и санкции США по отношению к территории Сирии, контролируемой законным правительством этой страны, наносят существенный ущерб местному населению и усугубляют гуманитарный кризис. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«При этом в отношении подконтрольных правительству Сирии территорий США проводится политика экономического удушения, настоящий экономический геноцид. Россия предпринимает практические шаги в плане содействия возвращению сирийцев к своим очагам. Это смогли сделать 2 млн 200 тысяч человек», — пояснила Захарова.

Ранее сообщалось, что, несмотря на предпринимаемые усилия по возвращению сирийских беженцев на Родину, за границами страны, в основном в лагерях для временно перемещенных лиц, находятся более 6 миллионов человек.