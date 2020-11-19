Киев, , 14:35 — REGNUM Одной из причин масштабных пожаров на подконтрольной Украине территории ЛНР могла стать коррупция в местном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

«Одной из возможных причин масштабных пожаров стали коррупционные деяния, связанные с системным хищением топлива, организованные руководством ГУ ГСЧС в Луганской области», — сказано в сообщении.

Следователи установили, что почти во всех структурных подразделениях ГСЧС завышался пробег техники, а «сэкономленное» топливо разворовывалось.

«В результате не был сформирован надлежащий резерв горюче-смазочных материалов, поэтому специализированная техника для тушения пожаров не смогла вовремя выехать к местам возгораний, что не позволило их оперативно локализовать», — рассказали в ГБР.

В данный момент проводятся следственные действия. Виновникам угрожает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, первые возгорания на подконтрольной Украине части ЛНР зафиксировали 30 сентября. Было выжжено около 20 тыс. гектаров территории, погибли, как минимум, 11 человек. О ликвидации пожаров сообщили лишь 8 октября 2020 года.

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