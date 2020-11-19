Москва, , 14:31 — REGNUM Участие в пленарном заседании Женевской международной конференции по Афганистану, которая будет проведена в формате онлайн, примет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом 19 ноября сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как указала официальный представитель российского МИД, Женевская международная конференция по Афганистану пройдет с 23 по 24 ноября в формате онлайн и на ней будут председательствовать правительства Афганистана и Финляндии, а также ООН.

«24 ноября в пленарном заседании конференции планируется участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова», — заявила она.

При этом Захарова подчеркнула, что Россией данное заседание рассматривается в качестве весьма своевременного.

«Оно предоставит международному сообществу возможность подтвердить приверженность содействию развитию и восстановлению Афганистана на фоне прилагаемых правительством Афганистана и движением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилий по запуску полноценных межафганских мирных переговоров», — отметила официальный представитель МИД РФ, добавив, что по итогам конференции планируется принять совместное коммюнике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго Департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что заявления президента США Дональда Трампа об ускоренном выводе войск из Афганистана наделали много шума, а в действительности они мало повлияют на ситуацию.