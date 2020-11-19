Ереван, , 14:27 — REGNUM В столице Армении Ереване автомобильное движение на центральных улицах возобновилось после акции протеста, сообщает 19 ноября ТАСС.

Отмечается, что на проспектах Баграмяна, Маштоца, Мясникяна и прилегающих к ним улицам ситуация стабилизировалась. Полицейские оттеснили протестующих на тротуары.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Армении несколько дней продолжаются митинги оппозиции. Так, 16 ноября несколько тысяч граждан страны провели акцию протеста в центре Еревана, требуя скорейшей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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