Москва, , 14:26 — REGNUM МИД РФ расценивает принятие в США «акта Родченкова» — нового закона по борьбе с нарушениями в спорте — как нарушение принципов международного права, проявление претензий США на экстерриториальный статус американского законодательства. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как стало известно сенат США единогласно одобрил акт Родчинкова, так называемый RADA. Он предусматривает уголовную ответственность в отношении широкой категории лиц: врачи, тренеры, и функционеры и тд., кроме атлетов, которые подозреваются в допинговых махинациях. Действия RADA распространяются на все международные спортивные состязания, проводимые в соответствии с правилами WADA с участием американских атлетов. Нарушителю из любой страны мира будет грозить до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере до 1 млн. долларов», — рассказала Захарова

«По сути, речь идёт о появлении нового подконтрольного, исключительно Вашингтону инструмента для дискриминации зарубежных участников международных соревнований. На фоне масштабного и систематического использования допинга в США, из-под сферы охвата «акта Родченкова» выведены североамериканские профессиональные спортивные лиги: NBA, NHL, NFL и многие другие. Создается еще один механизм борьбы с неугодными США достижениями мирового спорта. Возможность оказания давления на определённую сферу международной жизни», — дала оценку Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что в WADA «акт Родченкова» раскритиковали, посчитав, что он может подорвать глобальную антидопинговую систему. Против данного акта выступил и Международный олимпийский комитет (МОК), где законопроект назвали опасным для всех 206 национальных олимпийских комитетов.