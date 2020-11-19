Брюссель, , 14:24 — REGNUM Системы контроля миграции, которые существуют на сегодняшний день в Европейском союзе, несостоятельны. Об этом сегодня, 19 ноября, в ходе выступления на слушаниях по миграции в Европарламенте заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Трансляция велась на странице ЕК в Twitter.

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«Миграционные системы в ЕС более не работают, пришло время признать это», — сказала фон дер Ляйен.

Она указала на необходимость срочного пересмотра миграционных норм Евросоюза, призвав все страны ЕС откликнуться на эту инициативу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после ряда терактов во Франции лидер крайне правой французской партии Марин Ле Пен заявила, что «массивные и хаотические потоки мигрантов — это благодатная почва для развития сепаратизма». Она призвала остановить эту иммиграцию и установить порог в 10 тысяч мигрантов в год.

Ле Пен также выступила против Миграционного пакта ЕС, назвав его «самоубийством Европы». Она уверена, что его принятие вызовет «ускорение развития исламизма и рост риска терроризма» в Европе. Политик охарактеризовала документ как «организованный план наводнения ЕС людьми, которые не уедут».