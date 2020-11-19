Стокгольм, , 14:29 — REGNUM В последнее время правительство Швеции выступало с инициативами по установлению строгих запретов в связи с распространением коронавируса, не дожидаясь предварительных рекомендаций со стороны Агентства общественного здравоохранения. Однако речь не идет об опрометчивых шагах, скорее наоборот, — центральные власти намеренно дают понять, что это они контролируют ситуацию и принимают решения, затрагивающие все общество. Об этом сообщила политический обозреватель SVT Элизабет Марморштейн.

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Когда этой весной правительство Швеции приняло решение о запрете массовых мероприятий с числом участников сначала свыше 500, а затем и 50 человек, оно сделало это по прямому запросу со стороны Агентства общественного здравоохранения.

Теперь то же самое правительство под руководством премьер-министра Стефана Лёвена в короткие сроки установило еще два жестких ограничения — запрет на продажу алкоголя после 22:00 и запрет на проведение массовых акций и публичных собраний с участием более восьми человек. Все эти меры были приняты правительством по собственному усмотрению.

«Речь тут идет о проявлении инициативы и попытке избежать критики за то, что правительство слишком часто полагается на мнение различных государственных ведомств. Короче говоря, правительство хочет показать, что это оно правит страной», — заявила Марморштейн.

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