Анкара, , 14:23 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хейко Маас 19 ноября на заседании правительства пригрозил Турции ввести против неё санкции. Он добавил, что этот вопрос будет поднят на декабрьском заседании ЕС. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Маас заявил, что санкции против Анкары будут подняты на повестку дня в связи с напряженностью между Турцией и Грецией в Восточном Средиземноморье.

«Если провокации Турции в Восточном Средиземноморье продолжатся, я жду рассмотрения санкций против Анкары на декабрьском заседании ЕС», — подчеркнул Маас.

Напомним, в конце августа-начале сентября 2020 года отношения между Грецией и Турцией резко обострились. Афины недовольны тем, что турецкое судно Oruç Reis организует сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.