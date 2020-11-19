Москва, , 14:16 — REGNUM Заместитель министра обороныРоссии АлександрФомин провел рабочую встречу со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии ГейромПедерсеном. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

Генерал Фомин обсудил с представителем ООН итоги состоявшейся 11−12 ноября в Дамаске Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии. Собеседники обменялись мнениями о значении более активного вовлечения профильных структур ООН в содействие послевоенному восстановлению Сирии, созданию в стране достойных условий жизни в освобожденных от террористов районах. Кроме того, они не обошли вниманием усилия сирийского правительства по всестороннему содействию гражданам, возвратившимся в места постоянного пребывания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конференции по вопросам возвращения беженцев в Дамаске приняли участие делегации из 18 стран, а также представители международных организаций, таких как Международный Красный крест и ООН.