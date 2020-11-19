Москва, , 14:17 — REGNUM В обозримой перспективе встреча президента России Владимира Путина с его коллегой из Молдавии Игорем Додоном не запланирована. Об этом 19 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Насколько я знаю, пока в обозримой перспективе такой встречи (с действующим молдавским лидером) нет в графике президента (Путина)», — заявил пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков отметил, что «по всей видимости», Додон в ходе своего визита в Россию, о котором он сообщил 19 ноября, будет контактировать с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, с которым они обсудят ряд актуальных вопросов взаимодействия России и Молдавии.

В то же время пресс-секретарь президента РФ не смог сообщить точную дату визита в РФ действующего президента Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления о намерении поддерживать конструктивные отношения между Россией и Молдавией, сделанные одержавшей победу на выборах президента республики Майей Санду, приветствуются Москвой.