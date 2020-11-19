Москва, , 14:04 — REGNUM В Кремле пока не сформировал позицию по предпочтительному способу борьбы с цензурой против российских СМИ на интернет-ресурсах. Об этом 19 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, по ходу обсуждения и здесь будет точка зрения формироваться. Сейчас я не могу сказать точно, какие методы предпочтительны», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что вопрос о том, какие именно интернет-платформы сильнее всего дискриминируют пользователей, а какие менее, стоит адресовать инициаторам законопроекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Государственную думу РФ был внесён законопроект об ответных санкциях в отношении сайтов за цензуру против российских СМИ. Наказанием могут стать блокировка, замедление трафика и административные штрафы.

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