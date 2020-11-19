Белгород, , 14:05 — REGNUM Кремль подобрал Белгородской области статусного и опытного варяга — врио губернатора, считает политолог, доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов. Новый глава региона Вячеслав Гладков имеет хороший управленческий опыт и несомненно пользуется поддержкой администрации президента РФ, отметил эксперт 19 ноября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Рабочая встреча Владимира Путина с Вячеславом Гладковым 18 ноября Kremlin.ru

Надо понимать, отмечает политолог, что опция с назначением преемника, предложенного Евгением Савченко, была закрыта. Это видно по совокупности обстоятельств и заметному охлаждению со стороны Кремля (кстати, в юбилейный день рождения тогда ещё губернатор не получил официальных поздравлений из Москвы).

«По реакции на уход Савченко, на назначение Дениса Буцаева, избрание экс-губернатора в Совет Федерации, было заметно, что Кремль недоволен и раздражён. И было понятно: назначенный врио не будет человеком Савченко, скорее всего, это не Денис Буцаев, (который, по всей видимости, всё-таки был человеком губернатора или компромиссной фигурой между ним и какими-то группами интересов), а будет «варяг», — отмечает собеседник агентства.

Два месяца у Белгородской области не было утверждённого главы региона. Различные источники в СМИ намекали, что пост может достаться тогдашнему министру транспорта Евгению Дитриху, особенно после его увольнения 4 ноября. Именно эта история показала, что Кремль ищет статусного «варяга», подчеркнул Владимир Слатинов.

«Как возникла кандидатура Вячеслава Гладкова? Он, конечно, не настолько статусен, как Дитрих, не министр, и даже не замминистра, и не вице-президент Сбербанка, но этот человек был членом правительства Севастополя, зампредом правительства Ставропольского края. Как я понимаю, у него есть очень хорошая поддержка в администрации президента РФ, он находился в резерве и у него очень серьёзный управленческий опыт», — сказал политолог.

Новому руководителю области предстоит решить две серьёзные задачи: предложить развитому и в некоторых частях инновационному региону свою повестку, а также провести постепенную переналадку под себя системы управления и выстраивание определённой модели отношений с местными элитами.

«Для меня очевидно, что он будет действовать осторожно. Многое будет зависеть от стиля его правления. Мы видим Курскую область, где Роман Старовойт аккуратно, мягко, но в тоже время последовательно выстраивал с местной элитой консенсусную модель доминирования. И видим липецкого Игоря Артамонова — абсолютно другой стиль: жёсткий, конфронтационный. Вячеслав Гладков будет осторожным, в том числе понимая, что в регион, который управлялся 27 лет одним человеком и имеет репутацию развитого, «ехать и махать шашкой» — это рисковая вещь», — подчёркивает эксперт.

По мнению политолога, у Вячеслава Гладкова есть все шансы на победу на выборах главы региона, которые должны состояться в 2021 году. Времени на раскрутку у него достаточно, хотя к врио будет повышенное внимание, в том числе и федеральное.

Указ о назначении Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области 18 ноября подписал Владимир Путин. Замену Евгению Савченко искали с 17 сентября, кода он сложил с себя полномочия.

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