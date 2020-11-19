Белгород, 19 ноября 2020, 14:05 — REGNUM Кремль подобрал Белгородской области статусного и опытного варяга — врио губернатора, считает политолог, доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов. Новый глава региона Вячеслав Гладков имеет хороший управленческий опыт и несомненно пользуется поддержкой администрации президента РФ, отметил эксперт 19 ноября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
Надо понимать, отмечает политолог, что опция с назначением преемника, предложенного Евгением Савченко, была закрыта. Это видно по совокупности обстоятельств и заметному охлаждению со стороны Кремля (кстати, в юбилейный день рождения тогда ещё губернатор не получил официальных поздравлений из Москвы).
Два месяца у Белгородской области не было утверждённого главы региона. Различные источники в СМИ намекали, что пост может достаться тогдашнему министру транспорта Евгению Дитриху, особенно после его увольнения 4 ноября. Именно эта история показала, что Кремль ищет статусного «варяга», подчеркнул Владимир Слатинов.
Новому руководителю области предстоит решить две серьёзные задачи: предложить развитому и в некоторых частях инновационному региону свою повестку, а также провести постепенную переналадку под себя системы управления и выстраивание определённой модели отношений с местными элитами.
По мнению политолога, у Вячеслава Гладкова есть все шансы на победу на выборах главы региона, которые должны состояться в 2021 году. Времени на раскрутку у него достаточно, хотя к врио будет повышенное внимание, в том числе и федеральное.
Указ о назначении Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области 18 ноября подписал Владимир Путин. Замену Евгению Савченко искали с 17 сентября, кода он сложил с себя полномочия.
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