19 ноября 2020 | Время чтения 2 мин

Крис Берт, , 14:48 — REGNUM Правительство Канады планирует принять законы о конфиденциальности потребителей и защите личных данных, что может иметь серьезные последствия для поставщиков биометрических данных, работающих в стране.

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Об этом 18 ноября 2020 года пишет Крис Берт в статье «Биометрия скоро может стать объектом более строгой защиты данных, правила искусственного интеллекта в Канаде» для информационного портала Biometric Update.

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Законопроект о внесении изменений в Закон о защите конфиденциальности потребителей (CPPA) и Закон о суде по защите личной информации и данных включен в повестку парламентских слушаний. В законопроекте также будет представлена более подробная информация о 10 принципах, составляющих Цифровую хартию Канады.

Федеральный закон о конфиденциальности в Канаде был установлен Законом о защите личной информации и электронных документах, который был принят в 2000 году. В 2020 году канадский комиссар по конфиденциальности Дэниел Терриен призвал к обновлению правил. Законопроект CPPA предусматривает раздел об электронных документах PIPEDA в виде отдельного акта, что упростит внесение в него поправок.

Комиссар по вопросам конфиденциальности Дэниел Терриен

Конфиденциальность личных данных и угроза, которую могут представлять для неё искусственный интеллект (ИИ) и биометрия, привлекли внимание страны в начале этого года после того, как расследование, проведенное офисом Терриена, обнаружило, что оператор торгового центра Cadillac Fairview тайно собирал и использовал данные, полученные в ходе распознавания лиц 5 млн человек.

Терриен запросил особые полномочия издавать обязательные для исполнения приказы для предприятий, налагать штрафы за несоблюдение требований и проверять, как организации обрабатывают данные.

Канадское правительство стремится установить новые онлайн-права для граждан страны, включая возможность удалять личную информацию с платформ социальных сетей, знать, как используются личные данные, и создание национального реестра рекламы, а также возможность оспаривать личную информацию, собираемую правительством или бизнесом, уведомлять об утечке данных и пользоваться правом свободы от дискриминации и преследований. Официальный представитель правительства сообщил, что на ближайшее время запланированы общественные консультации по этим вопросам.

Требование информировать людей о том, как используются их данные, потенциально может создать проблемы или дополнительные требования для ряда биометрических приложений — от создания обучающих ИИ технологий до сбора данных в социальных сетях, включая опознание людей на фотографиях.

Биометрические данные Leszek Leszczynski

Между тем Терриен призвал федеральное правительство страны установить правила для защиты конфиденциальности и прав человека от потенциальных угроз, исходящих от ИИ.

В заявлении Терриена говорится о том, что правила ИИ помогут обществу получить преимущества ИИ при одновременном соблюдении основных прав на конфиденциальность.

« Искусственный интеллект имеет огромные перспективы, но он должен быть внедрен таким образом, чтобы уважать конфиденциальность, равенство и другие права человека », — считает Терриен.

Комиссар также считает, что необходимо разрешить использование личной информации в инновациях ИИ, но с определенными ограничениями.

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