Крис Берт, 19 ноября 2020, 14:48 — REGNUM Правительство Канады планирует принять законы о конфиденциальности потребителей и защите личных данных, что может иметь серьезные последствия для поставщиков биометрических данных, работающих в стране.

Отпечаток пальца
Отпечаток пальца
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Об этом 18 ноября 2020 года пишет Крис Берт в статье «Биометрия скоро может стать объектом более строгой защиты данных, правила искусственного интеллекта в Канаде» для информационного портала Biometric Update.

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Законопроект о внесении изменений в Закон о защите конфиденциальности потребителей (CPPA) и Закон о суде по защите личной информации и данных включен в повестку парламентских слушаний. В законопроекте также будет представлена более подробная информация о 10 принципах, составляющих Цифровую хартию Канады.

Федеральный закон о конфиденциальности в Канаде был установлен Законом о защите личной информации и электронных документах, который был принят в 2000 году. В 2020 году канадский комиссар по конфиденциальности Дэниел Терриен призвал к обновлению правил. Законопроект CPPA предусматривает раздел об электронных документах PIPEDA в виде отдельного акта, что упростит внесение в него поправок.

Комиссар по вопросам конфиденциальности Дэниел Терриен
Комиссар по вопросам конфиденциальности Дэниел Терриен

Конфиденциальность личных данных и угроза, которую могут представлять для неё искусственный интеллект (ИИ) и биометрия, привлекли внимание страны в начале этого года после того, как расследование, проведенное офисом Терриена, обнаружило, что оператор торгового центра Cadillac Fairview тайно собирал и использовал данные, полученные в ходе распознавания лиц 5 млн человек.

Терриен запросил особые полномочия издавать обязательные для исполнения приказы для предприятий, налагать штрафы за несоблюдение требований и проверять, как организации обрабатывают данные.

Канадское правительство стремится установить новые онлайн-права для граждан страны, включая возможность удалять личную информацию с платформ социальных сетей, знать, как используются личные данные, и создание национального реестра рекламы, а также возможность оспаривать личную информацию, собираемую правительством или бизнесом, уведомлять об утечке данных и пользоваться правом свободы от дискриминации и преследований. Официальный представитель правительства сообщил, что на ближайшее время запланированы общественные консультации по этим вопросам.

Требование информировать людей о том, как используются их данные, потенциально может создать проблемы или дополнительные требования для ряда биометрических приложений — от создания обучающих ИИ технологий до сбора данных в социальных сетях, включая опознание людей на фотографиях.

Биометрические данные
Биометрические данные
Leszek Leszczynski

Между тем Терриен призвал федеральное правительство страны установить правила для защиты конфиденциальности и прав человека от потенциальных угроз, исходящих от ИИ.

В заявлении Терриена говорится о том, что правила ИИ помогут обществу получить преимущества ИИ при одновременном соблюдении основных прав на конфиденциальность.

«Искусственный интеллект имеет огромные перспективы, но он должен быть внедрен таким образом, чтобы уважать конфиденциальность, равенство и другие права человека», — считает Терриен.

Комиссар также считает, что необходимо разрешить использование личной информации в инновациях ИИ, но с определенными ограничениями.

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