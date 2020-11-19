Вашингтон, 19 ноября 2020, 13:58 — REGNUM Комитет по надзору и юридический комитет Палаты представителей США должны начать расследование предполагаемых «ошибок и неправомерных действий», допущенных в ходе президентских выборов 2020 года. Письмо с таким требованием главам комитетов направили высокопоставленные республиканцы Палаты представителей Джим Джордан (штат Огайо) и Джеймс Комер (штат Кентуки), сообщает телеканал Fox News.
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Они призвали председателей комитетов демократов Джеррольда Надлера и Кэролин Малони изучить «целостность выборов 2020 года» на фоне заявлений кампании действующего президента США Дональда Трампа о якобы имеющихся нарушениях и фальсификациях.
Джордан и Комер призвали своих коллег-демократов к сотрудничеству, чтобы запланировать слушания «как можно скорее».
Как сообщал ИА REGNUM, выборы президента США состоялись 3 ноября. Пока официального объявления итога подсчёта голосов не было. Несмотря на это, кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Байден 7 ноября заявил о своей победе на президентских выборах, а ранее об этом объявили крупнейшие американские СМИ. Действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп настаивает, что победителем на выборах главы американского государства стал именно он.