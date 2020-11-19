19 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 13:56 — REGNUM



Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Министерство обороны России

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о попытках провокации армянских и азербайджанских националистов со стороны Запада для срыва перемирия в Нагорном Карабахе. По его словам, «армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе — это поражение Еревана. Вбрасывается идея о необходимости «войны до победного конца». Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль «украл у них победу», когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Степанакерта».

Действительно, определенные силы пытаются раскачать ситуацию после прекращения карабахской войны, конец которой стал возможным после подписания соответствующего трехстороннего соглашения Россия — Азербайджан — Армения. Так, турецкое издание Star gazete сообщила, что в Баку группа азербайджанских граждан провела акцию протеста против российских миротворческих сил в Карабахе. Протестующие скандировали: «Россия, уходи, Турция, оставайся». В Азербайджане, преимущественно в социальных сетях, появились суждения, в которых содержится «недоумение» тем, что президент Ильхам Алиев «по непонятным причинам упустил редкий стопроцентный шанс на победу, прекратил наступление и согласился на договоренности, предусматривающие введение в зону конфликта российских миротворцев». В этой связи главе Азербайджана стали грозить акциям протеста. И в Армении есть силы, которые выступают против российских миротворцев в Нагорном Карабахе, призывают продолжить войну с Азербайджаном и подготовить для этого так называемую «дорожную карту для достижения победы».

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Mil.ru

Но дело в том, что эти в целом примитивные сюжеты пытаются довести до некоторого интеллектуального уровня западные эксперты. Старший научный сотрудник центра Карнеги, известный британский эксперт Томас де Ваал в интервью ВВС заявил, что главную партию в регионе вели Россия и Турция, а Азербайджан и Армения с карабахским конфликтом выступали всего лишь в качестве «геополитических статистов». По его словам, Москва и Анкара «оказались в выигрышной позиции», а подписанное карабахское соглашение о прекращении войны «напоминает Карсский договор между Лениным и Ататюрком». Напомним, что этот договор о дружбе и границе между Турцией с одной стороны и Азербайджанской, Армянской и Грузинской ССР с другой был заключен 13 октября 1921 года. Он не только определил границы современных государств Закавказья, но и повлиял на современные события в Нагорном Карабахе. Сравнивать по форме Карский договор с карабахским соглашением неправомерно, поскольку в соглашении не упоминается Турция.

Де Ваал, скорее всего, имеет в виду то, что раз в подготовке соглашения принимала участие и Анкара, то и оно, как Карский договор, будет действовать достаточно длительный период. Это первая аналогия. Вторая в его изложении связана с тем, что соглашение разблокировало связи Азербайджана через Армению с Нахичеванью и Турцией. Поэтому по логике британского эксперта, спорить о том, кто выиграл или проиграл в Закавказье, Россия или Турция — это все равно, что вести дискуссию о «стакане, который наполовину полон или наполовину пуст». Тем не менее, ее подхватили некоторые турецкие эксперты, которые призывают Анкару «не впадать в политическую эйфорию от карабахских общих побед с Азербайджаном над Арменией». Они ставят вопрос ребром: кто больше заинтересован в обозначение усиливающегося влияния Турции в Закавказье — Анкара или Москва?

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

По их мнению, в любом ином сочетании или геополитической комбинации фактор Турции в Азербайджане приветствовался, но не в стремлении Анкары оказаться участником карабахского урегулирования, что выводит ее на армянский вопрос с исторической трагической подкладкой событий 1913 — 1915-х годов в Османской империи. Они также полагают, что Алиеву удалось переложить политическую ответственность за судьбу карабахских армян на Россию и частично на Турцию, оказавшись после взятия Шуши от наступления на Степанакерт. Теперь, как считает уже де Ваал, после того, как азербайджанский президент выполнил историческую миссию во возвращению под свой контроль утраченных ранее районов, ничто в принципе не мешает президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану «искать путей по нормализации отношений с Арменией».

Другое дело, что «музыкальное ухо» премьер-министра Армении Николы Пашиняна не было настроено на восприятие предложенной геополитической мессы. С его стороны следовала ошибка за ошибкой, а некоторые из них привели к появлению трагической ситуации, когда подписание соглашения о прекращении войны в той редакции, которая была предложена, становилось неизбежным. Да еще Запад недоволен тем, что операция «Карабах» происходила фактически без его прямого участия. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и ЕС должны работать совместно, чтобы отреагировать на действия Турции в поддержку Азербайджану в вопросе карабахского конфликта, которые он отнес к разряду «агрессивных». Но США, как и другие западные страны ничего не предприняли для оказания давления на Турцию в период подготовки карабахской войны, о чем открыто писалось во многих СМИ.

Как пишет турецкая газета Sabah, такая политика строилась на предположении, что «Турция и Россия вступят между собой в войну в Закавказье», а они, наоборот, как констатирует уже американское издание The National Interest, «стали искать варианты взаимодействия, запутав Запад в поисках какого-то одного экспансионизма». По оценке The National Interest, США опоздали «с пересмотром своей политики в отношении Турции и Нагорного Карабаха и пропустили еще одну победу России. Теперь в Вашингтоне заявляют, что «намерены провести переоценку ситуации и рассмотреть плюсы и минусы карабахского соглашения, чтобы определить возможности для американской внешней политики». Но этим займется уже новая американская администрация. По некоторым признакам можно говорить о том, что в контексте происходящих событий будет рассматриваться перспектива азербайджанского ирредентизма в соседнем Иране, которая «помешала ему предпринять какие-либо шаги в отношении Нагорного Карабаха».

Встреча госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым

Сейчас в так называемый промежуточный период предпринимаются усилия по политической дискредитации миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе и нагнетанию ярости азербайджанцев и армян против своих лидеров. Делается все для того, чтобы близость России и Турции в Нагорном Карабахе стало источником напряженности или даже конфликта между двумя странами. К этому нужно быть готовыми. Следует не позволить никому изменить новый формирующийся баланс сил потому, что конфликт, которым вчера пренебрегли, будет иметь приоритетное значение в будущем в контексте отношений Европы с Москвой и Анкарой и их успехов на этом направлении.