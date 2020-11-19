Москва, , 13:54 — REGNUM Внесённый в Госдуму пакет законопроектов об иноагентах позволит закрыть лазейки для таких организаций, как, к примеру, организация «Голос». Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Враг не пройдет Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, «из-за пробелов в законодательстве данная организация дошла до дискредитации российской избирательной системы и, несмотря на то, что была признана иностранным агентом, формально всё равно существует в виде неформальной группы физических лиц, продолжая реализовывать свою деятельность, получая финансирование из-за рубежа, но уже не официально — на счёт организации, а виде наличных — в конвертах через разнообразные посольства и так далее».

"Понятно, что это определённые лазейки, которые остались в законодательстве и требуют определённых поправок. После внесённых поправок состоится дискуссия, и я бы очень хотел, чтобы она стала очень содержательной, с привлечением экспертного сообщества. С одной стороны, логика поправок понятна, и я поддерживаю изменения, потому что действительно определённая категория наших граждан, которые занимаются подобными вещами, часто ведёт себя слишком нагло — «навальнята» и прочие сопутствующие элементы.

С другой стороны, я бы хотел качественной дискуссии, потому что это такие достаточно тонкие вопросы — особенно когда речь идёт о физических лицах — иностранных агентах. На мой взгляд, при каких-то люфтах в формулировках могут возникнуть злоупотребления. Опасаюсь, что кто-то может воспринять эти новые поправки как инструмент борьбы с инакомыслящими (у нас есть определённая категория, в том числе и чиновников)», — пояснил Алексей Мартынов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов об иноагентах 18 ноября внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»). Если инициатива будет поддержана, то иноагенты, в том числе и физлица, получающие средства из-за рубежа, должны зарегистрироваться в качестве иностранного агента и отчитываться о тратах.

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