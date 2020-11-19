Белград, , 13:57 — REGNUM Министр труда, занятости, по делам ветеранов и социальным проблемам Сербии Дарья Кисич-Тепавчевич после встречи с главой представительства верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (далее — УВКБ ООН) в Сербии Франческо Бонелли 18 ноября заявила, что повышение уровня обслуживания мигрантов и обеспечение более качественных условий жизни и их защиты во время пребывания в Сербии являются приоритетами работы её министерства, когда речь заходит о миграционном кризисе. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Дарья Кисич-Тепавчевич заявила, что поддержка УВКБ ООН имеет огромное значение и что важно продолжать и продвигать такое сотрудничество.

«В предстоящий период акцент сотрудничества будет сделан на продолжении оказания поддержки учреждениям социального обеспечения в виде предоставления дополнительной опеки мигрантам, профессиональной поддержки при работе с детьми и несовершеннолетними в контексте смешанных миграционных потоков и интеграции лиц, получивших международную защиту в Республике Сербия», — подчеркнула Кисич-Тепавчевич.

Глава представительства УВКБ ООН Франческа Бонелли выразила уверенность в том, что сотрудничество будет идти по восходящей траектории.