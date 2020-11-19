Париж, , 13:56 — REGNUM Французская фармацевтическая компания Delpharm намерена произвести часть вакцин от вируса SARS-CoV-2 по технологии компаний Pfizer и BioNTech. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщает Le Figaro.

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19 ноября представители компании Delpharm объявили о заключении соглашения с BioNTech, согласно которому французская фирма произведет часть вакцин от коронавируса на своем заводе в Нормандии. Производство начнется в апреле 2021 года и будет нацелено на создание нескольких десятков миллионов доз вакцины.

До начала работы Delpharm планирует расширить количество рабочих мест в компании, наняв дополнительно 4 700 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 28 383 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,065 млн.

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