Москва, , 13:47 — REGNUM Гуманитарная помощь, оказываемая США сирийским беженцам, мешает им вернуться в Сирию. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга с представителями СМИ.

«Та помощь, которую выделяют США, выделяют сирийцам в основном в соседних странах. Это делается для того, чтобы поощрять их оставаться в этих странах, не возвращаться на родину. Те же из них, кто принимает решение вернуться, автоматически лишаются пособий», — рассказала Захарова.

Ранее сообщалось, что Россия выделила более 1 млрд долларов на гуманитарные цели межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.