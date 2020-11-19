Бишкек, , 13:45 — REGNUM Антикоррупционная служба арестовала председателя социального фонда Киргизии Медера Ирсалиева по подозрению в совершении коррупционных преступлений. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в госкомитете нацбезопасности.

Отмечается, что Исралиева задержали и поместили в СИЗО в рамках уголовного дела о «денежной дани», которой руководство этой госорганизации обложило сотрудников территориальных структур соцфонда.

«Следствию удалось получить неопровержимые доказательства причастности к незаконным поборам главы социального фонда Медера Ирсалиева», — подчеркивают в АКС ГКНБ.