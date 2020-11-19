Москва, , 13:46 — REGNUM С 13 ноября сторонами конфликта в Нагорном Карабахе был произведен обмен 385 телами погибших. Об этом 19 ноября сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"С 13 ноября передано 385 тел убитых. Эта цифра включает жертвы с обеих сторон», — заявила она.

Также она рассказала, что с 14 ноября на территорию Нагорного Карабаха вернулось свыше трех тысяч беженцев и отметила, что с помощью усилий России создаются условия по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Кроме этого, Захарова сообщила, что с 17 по 19 ноября в Москве с визитом по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова находятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления о намерении поддерживать конструктивные отношения между Россией и Молдавией, сделанные одержавшей победу на выборах президента республики Майей Санду, приветствуются Москвой.