Москва, , 13:42 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ от лица внешнеполитического ведомства призвала стороны конфликта в Эфиопии к деэскалации противостояния и обеспечению безопасности гражданских лиц. Это заявление Захарова сделала на еженедельном брифинге с представителями СМИ.

«Федеральное правительство Эфиопии объявило о введении ЧП на севере страны и начале военной операции по восстановлению конституционального порядка в этом государстве. Серьезную обеспокоенность вызывают поступающие сообщения о жертвах со стороны мирного населения, а также проявления межэтнического и межконфессионального насилия в других регионах Эфиопии. Мы призываем участников конфликта не допустить ухудшения гуманитарной ситуации, предпринять необходимые шаги по обеспечению безопасности гражданского населения. Выражаем надежду на скорейшую деэскалацию внутреннего противостояния и нормализации обстановки в Эфиопии» — пояснила Захарова.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед призвал мобилизовать войска после того, как повстанцы из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), напали на военную базу вооруженных сил Эфиопии.