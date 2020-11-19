Вашингтон, , 13:35 — REGNUM Благодаря тому, что в конфликте в Нагорном Карабахе азербайджанская сторона добилась внушительного успеха, велика вероятность того, что заключенное при посредничестве России соглашение о прекращении огня будет соблюдаться, однако это также означает, что ни о каких дальнейших дипломатических шагах не может быть и речи. К такому выводу пришел Стивен Сестанович в статье, опубликованной Советом по международным отношениям.

По мнению эксперта аналитического центра, с помощью соглашения о прекращении огня, подписанного 9 ноября президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, удалось добиться гораздо больше, чем просто приостановить боевые действия. Фактически, оно содержало в себе большое число элементов окончательного мирного договора, по которому явным победителем можно считать Азербайджан.

«После более чем шести недель войны в Нагорном Карабахе и вокруг него — в основном армянском анклаве, который «формально» является частью Азербайджана, но в течение трех десятилетий находился под контролем Армении — можно наблюдать значительные изменения», — отметил Сестанович.

Так, стороны обмениваются пленными и погибшими в ходе войны, армянские силы должны уйти даже с территории, не потерянной в ходе боевых действий, а для охраны коридора между непосредственной территорией Армении и Нагорным Карабахом прибыли российские миротворцы, которые пробудут в регионе по меньшей мере пять лет. Соглашение также предусматривает создание второго коридора между Азербайджаном и его эксклавом — Нахичеванем.

На этом фоне, подчеркнул эксперт совета, актуален вопрос о том, как долго продлится этот частичный мир: поскольку в ходе боевых действий были нарушены многочисленные соглашения о прекращении огня, скептицизм по этому поводу понятен. Но есть основания полагать, что сделка продлится долго. Тому есть ряд причин.

Прежде всего это военное присутствие России в регионе. При наличии двух тысяч миротворцев для президента Алиева было бы крайне опрометчиво отдавать приказ о новом наступлении, зная, что его войска могут в конечном счете вступить в бой с российскими войсками. В октябре Путин ясно дал понять, что Россия не будет вмешиваться для защиты Армении, своего договорного союзника, если только территория самой Армении не будет атакована. Но теперь, когда он развернул российские силы, будет не так просто избежать вмешательства Москвы в случае возобновления боевых действий.

Затем стоит учесть масштаб победы Азербайджана. Военные успехи дали Алиеву то, чего он хотел больше всего.

«Он положил конец армянской оккупации всей территории Азербайджана, кроме самого Нагорного Карабаха, и сделал возможным возвращение сотен тысяч беженцев. Азербайджан также вернул Шуши, город Нагорного Карабаха, в котором тридцать лет назад проживало самое большое азербайджанское население. Для Алиева это не половинный успех — это гигантская победа», — указал эксперт.

«Попытка выйти за рамки уже достигнутой победы и вернуть весь Нагорный Карабах создала бы гораздо большие проблемы для Азербайджана, даже если бы можно было избежать столкновения с российскими войсками», — добавил он.

Ожидаемым образом военное руководство Армении сделает все возможное, чтобы укрепить Нагорный Карабах, сделав новый раунд войны менее предсказуемым. А поскольку оставшееся население анклава почти полностью состоит из армян, его захват вынудит Азербайджан делать выбор между этническими чистками и насильственной оккупацией.

В сложившихся условиях автор задается вопросом, сможет ли дипломатия укрепить мир. По его мнению, даже если режим прекращение огня от 9 ноября будет соблюдаться, вряд ли за ним последуют дальнейшие раунды серьезной дипломатии. Власти и в Армении, и в Азербайджане в связи с внутриполитическими соображениями почти наверняка заблокируют любые усилия по достижению окончательного урегулирования конфликта.

Для Баку перспектива возвращения оккупированных территорий раньше означала, что мирное соглашение с Арменией нельзя было сразу отвергать, даже если оно означало бы потерю Нагорного Карабаха. Однако ликование по поводу его новой победы кажется практически немыслимым, что Азербайджан позволит Нагорному Карабаху проголосовать за самоопределение.

Для Армении осознание поражения будет чревато напряженной и эмоциональной политической борьбой. Рычаг, который когда-то заставлял Азербайджан серьезно относиться к переговорам, внезапно исчез. Кто-то может спросить, как была упущена такая огромная дипломатическая возможность. Некоторые могут даже спросить, будет ли что-нибудь еще, чего Азербайджан будет искать в обмен на сдачу Нагорного Карабаха. По словам Сестановича, подобным вариантом может предоставление коридора в Нахичевань.

Тем не менее не это будет основной темой внутренних дебатов в Армении: в стране будут искать виноватых в военном поражении, стремится очернить тех, кто подписал соглашение от 9 ноября и восстановить оборонный потенциал Нагорного Карабаха. Иными словами, даже если нынешнее правительство выживет, у него не будет особых стимулов разговаривать с Азербайджаном.

«Нагорный Карабах на протяжении десятилетий был одним из так называемых замороженных конфликтов на периферии России. После кратковременного и неожиданного размораживания он почти наверняка снова станет таковым», — заключил эксперт Совета по международным отношениям.

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