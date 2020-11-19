Париж, , 13:37 — REGNUM На данный момент в медицинских учреждениях Франции находятся 32 842 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», что на 328 человек меньше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные французской санитарной службы Santé publique.

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В сообщении говорится, что число пациентов с COVID-19 снижается в больницах Франции с понедельника, когда показатель достиг 33 497 человек.

Отмечается, что на данный момент в реанимации находятся 4 854 пациента, что на 79 человек меньше, чем во вторник, 17 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 28 383 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,065 млн.

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