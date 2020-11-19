Москва, , 13:34 — REGNUM Заявления о намерении поддерживать конструктивные отношения между Россией и Молдавией, сделанные одержавшей победу на выборах президента республики Майей Санду, приветствуются Москвой. Об этом 19 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Приветствуем заявленные намерения избранного президента (Молдавии Майи Санду) способствовать поддержанию конструктивных отношений между Молдовой и Россией», — сказала официальный российского представитель МИД.

Также она отметила, что российская сторона открыта к развитию обоюдовыгодного сотрудничества между Россией и Молдавией в разных сферах и в интересах народов обеих стран и, кроме этого, к «тесному взаимодействию в целях достижения устойчивого и жизнеспособного приднестровского урегулирования».

Кроме того, Захарова указала, что российские власти надеются на то, что Санду в ходе нахождения на посту молдавского президента реализует свои предвыборные обещания «о соблюдении прав и свобод всех граждан страны независимо от того, на каком языке они говорят».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября лидер молдавской партии «Действие и солидарность» Майя Санду, которая победила во втором туре выборов президента Молдавии, заявила, что намерена наладить хорошие отношения с Россией.