Ташкент, 19 ноября 2020, 13:20 — REGNUM Антимонопольный комитет Узбекистана планирует опротестовать решение Ташкентского городского административного суда по делу автопроизводителя UzAuto Motors, сообщили в пресс-службе комитета.
Ранее суд удовлетворил жалобу UzAuto Motors на решение антимонопольного комитета, которое предписывало автопроизводителю снизить цены и сделать перерасчет клиентам.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября генеральная прокуратура Узбекистана отказалась возбуждать уголовное дело против UzAuto Motors. Обращение в прокуратуру ранее направила группа депутатов парламента.
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