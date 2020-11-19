История вопроса

Совокупность экономических отношений, связанных с торговлей автомобилями. Автомобильные рынки классифицируются по нескольким признакам: по состоянию автомобиля — новые и подержанные, по территориальному признаку — страновой или региональный рынок, по типу автомобилей — легковые, грузовые и так далее.



В мае 2019 года российский авторынок занял 12 место по объемам продаж в мире. В лидерах США, Китай и Германия. Раннее Россия входила в первую десятку стран по продажам.