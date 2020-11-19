Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) не будет принимать участие во втором туре выборов в парламент Грузии. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 19 ноября сообщила один из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе на брифинге.

Политик заявила, что итоги голосования во время первого тура были якобы «сфальсифицированы», поэтому никто из членов партии не будет участвовать в выборах. Она также призвала не приходить на них сторонников партии.

«Мы призываем всех наших сторонников не ходить на избирательные участки, потому что объявляем второму туру бойкот, — сказала Деканоидзе. — Мы не участвуем во втором туре, у нас все письменные заявления, поэтому не приходите. Это — не выборы, это — преступное деяние, совершенное олигархической властью».

Ранее на пресс-служба Госдепа США опубликовала стенограмму брифинга чиновников этого ведомства. Они заявили, что не видят оснований для того, чтобы оппозиционные партии Грузии бойкотировали парламент из-за нарушений, выявленных во время голосования на первом туре парламентских выборов, так как подобные нарушения были и ранее. Несмотря на их призыв, лидеры «Лейбористской партии» и «Европейской Грузии» Шалва Нателашвили и Давид Бакрадзе заявили, что отказываются входить в парламент.

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