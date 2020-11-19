Москва, , 13:06 — REGNUM В администрации президента РФ воздержались от оценок законопроекта о контроле за просветительской деятельностью в России, ранее внесённого в Госдуму рядом парламентариев. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией по этому вопросу.

Читайте также: Госдума может запретить использовать просвещение для разжигания розни

«Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, просто не владею этой информацией, поэтому ничего не могу вам сказать», — сказал официальный представитель Кремля.

Что касается отношения президента РФ Владимира Путина к этой инициативе депутатов, то, как подчеркнул Песков, «такой темы не было на повестке».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 ноября, члены Совфеда и депутаты во главе с Андреем Климовым и Василием Пискарёвым внесли в Госдуму РФ законопроект о запрете использовать просветительскую деятельность для разжигания розни. Документом предлагается закрепить понятие просветительской деятельности, под которой наделить правительство Российской Федерации полномочиями по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности, форм контроля за ней.

Также вводится запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов.