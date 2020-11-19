Москва, 19 ноября 2020, 13:06 — REGNUM В администрации президента РФ воздержались от оценок законопроекта о контроле за просветительской деятельностью в России, ранее внесённого в Госдуму рядом парламентариев. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией по этому вопросу.
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Что касается отношения президента РФ Владимира Путина к этой инициативе депутатов, то, как подчеркнул Песков, «такой темы не было на повестке».
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 ноября, члены Совфеда и депутаты во главе с Андреем Климовым и Василием Пискарёвым внесли в Госдуму РФ законопроект о запрете использовать просветительскую деятельность для разжигания розни. Документом предлагается закрепить понятие просветительской деятельности, под которой наделить правительство Российской Федерации полномочиями по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности, форм контроля за ней.
Также вводится запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов.