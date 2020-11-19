Москва, , 13:05 — REGNUM Переговоры с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом 23 ноября и со своим коллегой из Ирака Фуадом Хусейном 25 ноября проведёт в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом 19 ноября рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ходе запланированных на 25 ноября переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым с его иракским коллегой стороны обсудят актуальные темы глобальной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию вокруг Сирии, ближневосточного урегулирования, в зоне Персидского залива, ситуацию в Йемене», — заявила она.

Также Захарова сообщила, что 23 ноября глава МИД РФ встретится со своим коллегой из Ирана Джавадом Зарифом и указала, что данный визит в столицу России станет для иранского министра иностранных дел четвертым в текущем году.

Кроме этого, официальный представитель МИД РФ утончила, что в ходе встречи Лаврова с Зарифом стороны обсудят многие темы, куда будут также входить ситуация в районе Нагорном Карабаха, вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел в Сирии, Афганистане, в зоне Персидского залива и т.д.

«Разумеется, предстоит обсуждение двусторонней повестки дня, прежде всего ее торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики, транспорта, перспектив наращивания культурно-гуманитарных связей», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ рассказала, что в ходе своего рабочего визита в столицу Белоруссии, который состоится 25−26 ноября текущего года, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с белорусским президентом Александром Лукашенко, а также с главой МИД республики Владимиром Макеем.