Москва, , 12:43 — REGNUM В ходе своего рабочего визита в столицу Белоруссии, который состоится 25−26 ноября текущего года, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с белорусским президентом Александром Лукашенко, а также с главой МИД республики Владимиром Макеем. Об этом 19 ноября рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщила официальный российского представитель МИД, 25−26 ноября Сергей Лавров приедет в Минск для того, чтобы принять участие в совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии.

«Программой визита предусмотрена его встреча с президентом Белоруссии и переговоры с министром иностранных дел этой страны», — заявила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за всем, что происходит в Белоруссии.