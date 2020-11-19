Москва, , 12:42 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не планирует обращаться к гражданам в связи с эпидемиологической обстановкой в стране, такой необходимости нет. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам 19 ноября.

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Он отметил, что с обращением к нации президент выступает, когда возникает такая необходимость. В настоящее время отдельных обращений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, не планируется.

«Сейчас нет необходимости в каких-то дополнительных выступлениях», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян ранее спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусной инфекцией почти по всей России к концу ноября.

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