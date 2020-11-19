Киев, 19 ноября 2020, 12:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский несёт персональную ответственность за отказ Украины от осуждения нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Текст заявления опубликован 19 ноября на официальном сайте партии.
В ОПЗЖ подчеркнули, что партия последовательно борется против героизации нацизма, настаивает на неприемлемости неонацизма и радикализма на Украине и в мире.
Напомним, ранее против резолюции ООН, осуждающей нацизм, выступили только два государства — Украина и США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский осудил государственную политику Украины, связанную с героизацией украинских коллаборантов и преступников времён Второй Мировой войны.
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