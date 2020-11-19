Киев, , 12:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский несёт персональную ответственность за отказ Украины от осуждения нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Текст заявления опубликован 19 ноября на официальном сайте партии.

«Мы считает публичным позором для нашего народа тот факт, что Украина систематически, раболепно поддерживая позицию Соединённых Штатов, вразрез с позицией всего цивилизованного мира, выступает против резолюций Генассамблеи ООН, осуждающих нацизм», — сказано в заявлении.

В ОПЗЖ подчеркнули, что партия последовательно борется против героизации нацизма, настаивает на неприемлемости неонацизма и радикализма на Украине и в мире.

«Заявляем, что полную ответственность за нежелание осудить героизацию нацизма несёт президент Украины В. Зеленский, который, согласно конституции Украины, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, и решительно осуждаем такие его действия», — отметили в партии.

Напомним, ранее против резолюции ООН, осуждающей нацизм, выступили только два государства — Украина и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский осудил государственную политику Украины, связанную с героизацией украинских коллаборантов и преступников времён Второй Мировой войны.

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