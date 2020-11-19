Москва, , 12:27 — REGNUM Законопроект о статусе ветеранов боевых действий для участников событий в Нагорном Карабахе разработали депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

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«Фракция «Справедливая Россия» предлагает обеспечить социальную защиту нынешних российских миротворцев и восстановить справедливость в отношении советских и российских миротворцев, которые находились в Карабахе в 1988—1994 годы. С учетом действующей ежемесячной денежной «ветеранской» выплаты в размере 3062 рубля, ежегодно из бюджета потребуется около 5,2 млрд рублей. Считаю, что при желании Минфин найдёт необходимую сумму денег», — заявил Миронов.

Законопроект направлен в правительство РФ для получения официального отзыва.