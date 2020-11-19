Красноярск, , 12:25 — REGNUM В настоящее время действительно идёт работа по согласованию описания прохождения границ между Красноярским краем и Тувой. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября сообщили в правительстве Красноярского края.

«Такая работа по установлению и внесению границ субъектов РФ проводится регионами в плановом порядке под контролем правительства РФ», — говорится в краевом правительстве.

Соседствующие регионы должны согласовать прохождение общей границы. Подготовленный пакет документов необходимо передать в Росреестр.

Краевые и республиканские специалисты ведут совместную работу.

«В ходе работы вопросы об изменении границ, проходящих между Красноярским краем и Республикой Тыва, не рассматривались», — пояснили в правительстве края.

Соглашение, касающееся прохождения границ, было заключено между Красноярским краем и Тувой в феврале 2001 года.

«Сейчас перед регионами стоит задача перенести данные этого соглашения в ЕГРН, куда поступают сведения о границах регионов РФ, муниципальных образований и населённых пунктов», — подытожили власти края.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Тувы Шолбан Кара-оол на заседании с участием сибирского полпреда президента РФ Сергея Меняйло предложил изучить территориальные вопросы между республикой и соседями.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он подчеркнул, что между Тувой и соседями существуют «неясности»:

»Не мог не сказать о существовании неясностей между Тувой и соседями. По крайней мере, с двумя смежными территориями — Иркутской областью и Красноярским краем — у нас есть спорные участки на границе».

По словам Кара-оола, речь идёт о незаселённых землях, в основном минеральных источниках в горах. Тувинцы с древности пользовались ими как целебными, но «в постсоветское время они почему-то отошли к соседям».

Кара-оол призвал справедливо разрешить этот вопрос.

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