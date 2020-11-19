Москва, , 12:22 — REGNUM Законопроект о юрисдикции гарнизонных военных судов внес в Госдуму Верховный суд России, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Поправки вносятся в развитие новых положений Конституции РФ. Был отменен принцип экстерриториальной юрисдикции отдельных гарнизонных военных судов, которые были подведомственны Третьему окружному военному суду, в связи с его упразднением, указали авторы.

Законопроектом устанавливается, что юрисдикция гарнизонных военных судов распространяется на воинские части, учреждения Вооруженных сил РФ, другие войска, воинские формирования и органы, дислоцируемые на территориях определенных административно-территориальных единиц Российской Федерации.

Принятие закона позволит равномерно распределить нагрузку на судей гарнизонных военных судов с учетом дислокации воинских частей, учреждений Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов на территориях соответствующих административно-территориальных единиц страны, отмечают авторы.