Новороссийск, Краснодарский край, , 12:21 — REGNUM В Новороссийске состоятся совместные учения кораблей России и Египта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Черноморского флота, манёвры «Мост дружбы — 2020» будут проходить на морских полигонах боевой подготовки Черноморского флота до 24 ноября.

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«Выход кораблей в море в связи с действующим штормовым предупреждением запланирован на 21 ноября», — говорится в сообщении отдела информационного обеспечения ЧФ.

Отмечается, что в рамках учений запланированы береговая и морская фаза учений, которые впервые будут проведены в акватории Чёрного моря. В составе отряда кораблей ВМС Египта фрегат «Александрия», корвет «Эль-Фатех» и ракетный катер «М. Фахми». Руководителем учений от египетской стороны и главой делегации назначен начальник операционного отдела ВМС Египта контр-адмирал Махмуд Адель Махмуд Файзи.

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Проведение совместных манёвров нацелено на «укрепление и развитие военного сотрудничества между ВМС Египта и ВМФ России в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между российскими и египетскими военными моряками по отражению различных угроз в районах интенсивного судоходства».

Напомним, 17 ноября отряд кораблей Военно-морских сил Арабской Республики Египет впервые зашёл в порт Новороссийск для участия в совместных с ВМФ России учениях «Мост дружбы — 2020», которые проводится с 2015 года.