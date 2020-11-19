Пекин, , 13:01 — REGNUM Участники разведывательного альянса «Пять глаз» останутся без зрения, если будут угрожать интересам и суверенитету Китая. Об этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 19 ноября, комментируя требование Канады, США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии изменить политику Пекина в отношении Гонконга.

Дипломат напомнил, что разведывательные службы этих стран составляют альянс «Пять глаз». Китай, отметил он, проблем не хочет, но и не боится их появления. Количество «глаз» при этом значения не имеет.

«Если они захотят нанести ущерб суверенитету, интересам развития и безопасности КНР, то они останутся совсем без глаз», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Канады обнародовал совместное заявление внешнеполитических ведомств пяти стран. В нём власти Канады, США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии призвали Пекин изменить политику в отношении Гонконга и восстановить в должности дисквалифицированных гонконгских законодателей.

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