Краснодар, , 12:19 — REGNUM Новые назначения в администрации Краснодара утвердили депутаты Краснодарской гордумы на заседании 19 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, департамент информационной политики администрации Краснодара возглавила Анна Косарева. Она окончила Кубанский государственный политехнический университет по специальности «Связи с общественностью» в 2008 году. Имеет опыт работы в в администрациях городов Новороссийска, Армавира, Славянского района в отделах по связям с общественностью и СМИ. Также с 2012 года работала в администрации Краснодарского края, с 2015 года по настоящее время возглавляла отдел оперативной информации департамента информационной политики Краснодарского края.

На пост директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара назначена Надежда Панаетова. Она окончила Кубанский государственный аграрный университет. С 2007 года работала главным специалистом отдела МКУ «Управление земельных отношений», с 2016 года по 2018 год — начальником отдела, заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара. В период с 2018 года по 2019 год руководила управлением земельных отношений. С 2019 года до настоящего время работала заместителем главы города Горячий Ключ.