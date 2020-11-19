Москва, , 14:03 — REGNUM Комитет Госдумы по транспорту подготовил пятую редакцию законопроекта о такси и агрегаторах, там прописаны особенности трудовых отношений, а также требования к гражданству водителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

Совершенно очевидно, что комитет ввел самозанятых в законопроект под давлением общественности, но «в отместку» фактически прописал их отношения с агрегаторами как трудовые, заявил Лысаков.

«По предлагаемому регулированию самозанятые, в отличие от предпринимателей, не могут работать без агрегатора. Это очередной раз говорит о знании разработчиками поправок отрасли легкового такси лишь в пределах Садового кольца, потому что на агрегаторов не может быть возложена обязанность осуществлять свою деятельность во всех населенных пунктах региона», — отметил Лысаков.

«Агрегаторы не работают в небольших городах и поселках, в которых их деятельность убыточна. А вот такси там есть. Более того, оно там замещает общественный транспорт. Такси вызывают по телефону или берут с места парковки. Именно таким таксистам необходимо максимально облегчить административное бремя ведения деятельности, но законопроект лишает их права быть самозанятыми», — сказал депутат.

Кроме того, согласно законопроекту, продолжил он, агрегатор обязан контролировать самозанятых как своих штатных сотрудников, да и вообще вводится обязанность агрегаторов контролировать режим работы всех водителей такси, а не только самозанятых.

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Гражданство водителей

Ранее разработчики поправок были намерены разрешить работу в такси только гражданам РФ, потом была попытка установить для водителей такси исключительно национальные права РФ, сейчас в законопроект включены нормы, определяющие установление квот для самозанятых иностранных граждан в порядке, определенном пунктом 6 статьи 18 федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», заявил Лысаков.

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Однако он обратил внимание на то, что странами ЕАЭС подписан Договор о Евразийском экономическом союзе, согласно ч. 1, 2 ст. 97 Раздела XXVI которого работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка труда. При этом трудящимся государств-членов не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства, говорит Лысаков.

«Важный момент в отношении водителей легкового такси. Здесь уже имеет место либо провокация международного скандала, либо попрание конституционных основ государства», — рассуждает парламентарий.

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