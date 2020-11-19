Амстердам, , 21:02 — REGNUM В среду, 18 нояря, в Гааге состоялось очередное заседание Специального трибунала по Косово, посвященное делу о бывших лидерах распущенной в 1999 году Армии освобождения Косово (алб. УЧК) — бывшем президенте Косово Хашиме Тачи, бывшем руководителе Демократической партии Косово Кадри Весели, бывшем спикере парламента Косово Якупе Красничи и одном из создателей УЧК Реджепе Селими.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на данный момент заслушаны показания 153 свидетелей. Материалы обвинения насчитывают уже 40 тысяч страниц.

Представитель обвинения заявила, что в течение ближайших трех недель защите будет предоставлен «достаточный объем материала».

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Представители офиса специального прокурора заявляют, что в настоящее время не предвидится препятствий для того, чтобы собственно судебный процесс начался летом 2021 года. До этого времени обвиняемые будут находиться под стражей. По мнению прокуроров, лишним доказательством необходимости такой меры стала проявившаяся весной этого года агрессия в отношении советника занимавшего на тот момент пост премьер-министра Косово Альбина Курти Шкёльзена Гаши, который заявил о необходимости свободного обсуждения преступлений бойцов УЧК.

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