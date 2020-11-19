Иерусалим, , 12:13 — REGNUM О своем намерении посетить Голанские высоты рассказал государственный секретарь США Майк Помпео. Он заявил об этом 19 ноября во время своего совместного выступления в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которое транслировала израильская правительственная пресс-служба.

«Сегодня мне выпадет шанс посетить Голанские высоты», — сказал госсекретарь США.

Также он отметил, что признание данных высот частью Израиля по решению президента США Дональда Трампа было исторически важным реально существующей ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео встретился в Иерусалиме с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром иностранных дел Бахрейна Абдулом Латифом бен Рашед аль-Заяни.