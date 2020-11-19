Москва, , 14:02 — REGNUM Подготовленная комитетом Госдумы по транспорту пятая редакция законопроекта о такси предполагает особенности регулирования легкового такси регионами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Регионам оставлено «явно сомнительное и избыточное» право устанавливать требования к цвету такси, экологическому классу и классу комфортности, заявил Лысаков, при этом законопроектом не определены хотя бы основные принципы и условия установления регионами этих требований.

«Следовательно, при наличии возможности у субъектов РФ устанавливать ограничения въезда на определенные территории по экологическому классу, а также отсутствие законодательного определения «класса комфортности» автомобиля, оставленное на усмотрение регионов — неизбежно возникнет большая коррупционная ловушка для бизнеса», — отметил Лысаков.

По его словам, еще большую опасность несет представленное регионам право требовать и от перевозчиков, и от агрегаторов предоставления сведений о перевозках без определения в федеральном законе конкретного перечня таких сведений.

«Это приведёт к конфликту правовых норм и нарушению федеральных законов, если перевозчиков и агрегаторов обяжут передавать информацию, содержащую коммерческую тайну или персональные данные граждан», — рассуждает парламентарий.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о такси и агрегаторах, подготовка ко второму чтению инициативы затянулась.

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