Вильнюс, , 12:05 — REGNUM 18 ноября завершился двухдневный визит президента Польши Анджея Дуды в Литву. В интервью для TVP Vilnius польский лидер подвел итоги переговоров с литовским коллегой Гитанасом Науседой и подчеркнул, что «отношения между Польшей и Литвой не просто добрососедские, а превосходные».

Дуда отметил, что за два дня его пребывания в Вильнюсе стороны неоднократно поднимали вопрос региональной безопасности. «Вместе с Литвой мы будем пытаться обеспечить присутствие сил НАТО на восточном фланге, то есть на территории наших стран. Мы к этому вместе стремимся», — добавил он.

Президент Польши заявил, что Варшава и Вильнюс «прекрасно понимают друг друга» не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения инициативы Троеморья, запущенной в 2015 году. «Совместные инфраструктурные и энергетические проекты, которые являются частью политики альянса, реализуются очень решительно и прогрессивно. Уже через несколько лет они будут служить нашим гражданам», — заявил Дуда.

Кроме того, во время нынешнего визита в Вильнюс был создан Польско-литовский президентский совет. Как подчеркнул Анджей Дуда, он будет означать «форму углубленного президентского диалога». «Мы хотим, чтобы на этом форуме обсуждались важные и сложные темы, связанные не только с польско-литовскими отношениями, но и с обстановкой в нашем регионе в целом. Например, проблемы в Белоруссии и стремление её гражданам жить в истинно суверенном, истинно демократическом государстве», — указал политик.