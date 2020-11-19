Москва, , 14:01 — REGNUM Комитет Госдумы по транспорту подготовил пятый вариант законопроекта о такси. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Так, предусматривается, что в качестве агрегатора легкового такси может выступать только российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, включенные в единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. При этом вновь оставлен разрешительный порядок осуществления деятельности агрегаторов, хотя при внесении инициативы предусматривался уведомительный порядок, отметил Лысаков.

Устранены «хотелки» комитета Госдумы по транспорту о дроблении бизнеса агрегатором, когда условием осуществления деятельности агрегаторов в регионе было требование о юридической регистрации агрегатора в каждом субъекте РФ, где он присутствует, добавил парламентарий.

Тарифы

Исключены предложения комитета об установлении регулируемых тарифов на услуги агрегаторов и услуги такси. В качестве отступного, указал Лысаков, оставлено право установления тарифов на такси исключительно в городах федерального значения.

Ущерб и вред

При установлении ответственности за вред, причиненный в процессе перевозки — ответственность несет перевозчик, говорит Лысаков. Агрегатор несет полную ответственность за вред, если не сообщил пассажиру наименование перевозчика или сообщил его неверно, и солидарную ответственность, если передал заказ лицу, не владеющему разрешением. Но при этом за ущерб, причиненный самозанятым, агрегатор несет полную материальную ответственность, указал парламентарий.

Запрет передавать заказы

Разработчики в принципе запрещают агрегаторам передавать заказы лицам, не имеющим разрешения, но такой запрет считается нарушенным, если такая передача будет составлять более одной сотой процента в течение не менее одних суток, но не менее десяти случаев в течение одного месяца, возмущен Лысаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о такси был принят в первом чтении, однако доработка инициативы затянулась.

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