Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Назначение Сьюзан Райс на пост главы американской дипломатии было бы воспринято крайне негативно со стороны азиатских партнеров Вашингтона, которые не хотят, чтобы их интересами пренебрегали в стремлении потакать желаниям Пекина, пишет Таннер Грир в статье, вышедшей 19 ноября в The American Conservative.

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Автор отмечает, что в США предпринимаются попытки утвердить на должность нового государственного секретаря бывшую советницу Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс. По некоторой информации, сам бывший президент-демократ выступает за выдвижение бывшей чиновницы, недобрым образом прославившейся в Вашингтоне. В США не могут забыть то, какие шаги она предпринимала после нападения исламистов американское посольство в Ливии в 2012 году, а также активную ее поддержку американского вторжения в эту страну.

Однако сложности с кандидатурой Райс не ограничиваются исключительно ролью США в ливийском хаосе, поскольку на сегодняшний день основное внимание американских и мировых дипломатов направлено к Дальнему Востоку — а Азии, где Райс показала себя отвратительно.

«Сьюзан Райс была бы катастрофой. Она очень мало интересуется Азией, не терпит конкуренции и считает гуманитарные интервенции внешней политикой», — отметил бывший высокопоставленный сингапурский дипломат Билахари Каусикан, по словам которого если Райс встанет у руля американской дипломатии, можно будет вспоминать времена правления Трампа «с ностальгией».

Так, в своей книге она отмечала, что специально стремилась к тому, чтобы любые вопросы американо-китайских отношений разбирались напрямую с Белым домом, что приуменьшало ценность для США их союзников в регионе, которые опасались, что их интересы будут отодвинуты на второй план в угоду требованиям Китая.

Особенно, по словам Грира, это было унизительно для Японии, которая незаслуженно оказалась на вторых ролях, несмотря на то, что Токио является важнейшим союзников США, на котором строится внешняя политика Вашингтона в регионе.

Более того, хотя Райс и хвастается в своей книге, что она «понимает интересы и особенности» Китая, но она так и не демонстрировала подобных знаний или озабоченности во взаимоотношениях с какими-либо другими державами в регионе, и они об этом помнят.

«Сьюзан Райс, которая работала советником администрации Обамы по национальной безопасности, рассматривается в качестве потенциального кандидата в вице-президенты Байдена», — отмечает японский аналитик Тацухико Ёсидзаки, по словам которого ее возвращение на руководящие посты в США будет воспринято в Японии с разочарованием.

В свою очередь, бывший индийский дипломат М.К.Бхадракумар, реагируя на заявления о возможном назначении Райс на пост госсекретаря США, указал на то, что подобные сообщения вызывают у него «тяжелое чувство».

«Сомнительно, что она [Райс] разделяет какие-либо глубокие взгляды или убеждения», — подчеркнул он, добавив, что «Китай испустил бы глубокий вздох облегчения, если бы Байден выбран Райс на должность своего государственного секретаря».

Подобную озабоченность озвучил и бывший директор внешнеполитической программы правящей в Тайване Демократической прогрессивной партии Лай И-чжун в недавнем интервью.

«Что написала Сьюзан Райс о Китае или Тайване? Отсутствие более глубокого понимания проблемы Тайваня со стороны советников Байдена — это то, что вызывает здесь большую озабоченность», — заявил он.

Если Райс будет выдвинута на должность государственного секретаря США, это станет сигналом для американских союзников в Азии, что Белый дом, как и при Обаме, будет внимательнее относиться к «жалобам» Пекина, нежели своих партнеров. Это будет означать, что Вашингтону нет дела до будущего Азиатско-Тихоокеанского региона.