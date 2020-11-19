Москва, , 11:53 — REGNUM Законопроект о санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру российских СМИ и контента содержит очень туманные формулировки, считает депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов.

«В Госдуму внесен законопроект о блокировках или замедлении (по сути, вариант блокировки) крупнейших мировых ресурсов — от YouTube до Facebook. Формулировки очень абстрактные («нарушение прав российских граждан»): по сути, можно блокировать за что угодно, было бы желание», — отметил Тумусов в соцсетях.

При этом парламентарий напомнил, что постоянно борется за общий доступ к интернету: чтобы в любом уголке нашей страны Сеть была быстрой, чтобы пользоваться ей могли все, чтобы в ней не было искусственных ограничений.

«Но посмотришь вокруг — и оказывается, что с этим согласны далеко не все. Twitter в США блокирует записи Трампа. У нас появляется вот такой законопроект. Государства приходят в интернет и начинают возводить в этом пространстве свободы сначала стены, а потом уже и самые настоящие рвы с колючей проволокой. Но победивших в этих войнах не будет: проиграют все. Ограничивать доступ к информации — рубить сук, на котором сидишь. Потому что у твоего соседа эта информация останется», — подчеркнул Тумусов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру российских СМИ и контента внесли в Госдуму депутаты комитета по информполитике во главе с Александром Хинштейном («Единая Россия») и Сергеем Боярским, а также членом Совфеда Алексеем Пушковым. К владельцу информационного ресурса — нарушителя применяются меры реагирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации, следует из документа.